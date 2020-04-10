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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'e konuk oldu. uzaktan eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, "EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusunun da yanıtladı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'e konuk oldu. canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'e konuk oldu. Uzaktan eğitimdeki yenilikler hakkında açıklama yapan EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak sorusuna da yanıt verdi.

    Bakan Selçuk açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ VERİYORUZ
    Biz akademik kısmı hallederiz velilerimiz merak etmesin. Bizim için önemli olan çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik sağlığını korumak. Bunun çabası içerisindeyiz

    MESLEK LİSELERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK
    Meslek lisesi demek ekonomi ve istihdam demek. Bu sorun ortaya çıktığında maske üretmek ve onu üreten makineleri üretmek ile ilgili harekete geçtik. Bu standartlar ölçüsünde milyonlarca maske ve tulum üretmek artık bizim için sıradanlaştı. Dünyanın hiçbir yerinde meslek liseleri üretimin içerisinde değiller. Sadece 'de bu var. Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz.

    Öğretmenlerimizin her birine desteği, çabası için teşekkür ediyorum. Onlar için ne tür hizmet varsa hazırız. Arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.

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