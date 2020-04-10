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    • 10.04.2020 17:36
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    Üyesi Prof. uyardı: Markete gittiğinizde bu kurallara dikkat!

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. , kanalından ve Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Özlü, her gün markete gidilmemesini, raf aralarında dolaşılmamasını, açıkta satılan ürünlerin tercih edilmemesini, ürünleri açarken dış yüzeyle ürünün temas edilmemesi gerektiğini belirtti.

    Markete gittiğinizde bu kurallara dikkat!

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. , kanalından ve Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına yönelik kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Özlü, "uzun süre evde kalmaya hazır olun" dedi.

    MARKETTE BU KURALLARA DİKKAT
    Sıkça tartışılan market alışverişinin nasıl yapılmasına yönelik açıklamada bulunan Tevfik Özlü, her gün markete gidilmemesini, raf aralarında dolaşılmamasını, açıkta satılan ürünlerin tercih edilmemesini, ürünleri açarken dış yüzeyle ürünün temas edilmemesi gerektiğini belirtti.

    "UZUN SÜRE EVDE KALMAYA HAZIR OLUN"
    Tevfik Özlü'nün, "Bu süreç ne kadar devam edecek" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Evde kalma süresinin uzayacağını söyleyen Özlü, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" dedi.

    2-3 HAFTALIK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ
    Özlü, "2-3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de iki ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz." dedi.



    Tevfik Özlü, "Alınan son tedbirler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın. Evde mutlu olmanın yollarını keşfedin." açıklamasında bulundu.

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