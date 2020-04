Son dakika: Koronavirüsün 3 farklı türü ortaya çıktı!

Daily Mail'de yer alan habere göre yapılan analizlerde, pangolinler ve yarasalardan insanlara sıçrayan türün, orijinal virüs olan A tipi olduğu gözlemlendi. Ancak Çin'de yayılan tür bu değildi. Pandeminin başlangıcı, aralık ayının sonuna kadar Çin'de dolaşımda olan, virüsün B tipi tarafından yayıldı.

Araştırma sonuçları, A tipinin Avustralya ve ABD'de yaygın olduğunu ve 400.000 binden fazla vaka kaydedildiğini gösterdi. ABD örneklerinin üçte ikisi A tipiydi.

C TİPİ SİNGAPUR'DAN YAYILDI

Dr. Peter Forster ve ekibi yaptıkları testlerin dörtte üçündeki örneklere dayanarak İngiltere'de B tipi vakaların çoğunlukta olduğunu ifade etti. İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda da B tipi hakim.

Virüsün üçüncü varyasyonu olan C tipi ise, B tipinin mutasyona uğramasıyla ortaya çıktı ve Singapur üzerinden Avrupa'ya yayıldı.

Bilim insanları, resmi olarak SARS CoV-2 olarak adlandırılan virüsün, farklı popülasyonlarda bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığına inanıyor.

Ancak araştırmacılar, çalışmanın henüz kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli olmadığını söyledi. Bilim insanları tarafından incelenen, akademik olarak yayınlanmış çalışmalarda dünya çapında sadece 160 hastanın örneklerini inceledi.



Çalışmada, eski uygarlıkların tarih öncesi göçünü izlemek için kullanılan yöntemler, virüsün yayılmasını izlemek için uyarlandı.

A TİPİNİN YAYILIMI EYLÜL'E KADAR SÜREBİLİR

Öte yandan PNAS dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada, Avrupa'da yayılan virüs türünün, C tipi olduğu öne sürüldü. Ancak veriler, B tipinin daha yaygın olduğunu gösteriyor. İsviçre'deki hastalardan alınan otuz bir SARS-CoV-2 örneğinden biri hariç tümü ikinci türe ait.

Cambridge Üniversitesinden bilim adamları, ABD'de incelenen 310 örneğin üçte ikisinin A tipi olduğunu keşfetti.



Veriler, İngiltere'de bir üniversite öğrencisinin ve annesinin virüsün A tipine yakalandıklarını ve virüsü Çin'de kaptıklarını gösteriyor. İngiltere ve İskoçya ve Galler'den başka hiçbir örnek A tipi çıkmadı. Kırk virüsün neredeyse otuzu B tipi olarak gösterildi.



Dr. Foster, A tipinin başlangıçta Çin'de B tipine mutasyona uğradığını söyledi ancak C tipi, Çin'in dışında gelişti. Çin'de B tipi vakalara rastlanılması, henüz ilk onaylanmış vakalar açıklanmadan önce virüsün mutasyona uğradığı anlamına geliyor.

Veri analizi, virüsün orijinal türünün Çin'de Eylül'e kadar dolaşabileceğini gösteriyor.



Foster, C tipinin mutasyona uğramadığını öne sürdü ancak numunenin çok küçük olduğunu ve bulgular konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyarıda bulundu.