Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Erdoğan-Vucic görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.