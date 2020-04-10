Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Erdoğan-Vucic görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.
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