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    • 10.04.2020 22:35
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    'ndan koronavirüs açıklaması: Bir sivil memur Kovid-19'dan hayatını kaybetti

    (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur 'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

    MSB: Bir memur Kovid-19'dan hayatını kaybetti

    (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur 'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.

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