Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.
İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, COVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020
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