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    30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı!

    30 büyükşehir hangileri sorusu özellikle bu saatlerde araştırılıyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

    30 büyükşehir hangileri?

    30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirdi. Genelge, saat 22.15 itibarıyla valiliklere gönderildi.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sürecek.

    30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

    Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
    Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
    Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
    Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
    İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

    Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
    Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
    Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
    Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
    Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
    Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
    Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
    Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Van – Van Büyükşehir Belediyesi

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    Haberler Güncel 30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı!
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