30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı!

30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirdi. Genelge, saat 22.15 itibarıyla valiliklere gönderildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sürecek.