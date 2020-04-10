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    Son dakika: koronavirüs kapsamında cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı

    Son dakika haberine göre, , koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

    Adalet Bakanlığı o süreyi uzattı

    , koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

    Detaylar gelecek...

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