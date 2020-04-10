Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Son dakika açıklaması ile 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haberin yayılmasının ardından yasağın ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.
30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonu için geçerli olacak. Peki 30 büyükşehir hangisi?
ADANA
DENİZLİ
KAYSERİ
İZMİR
KONYA
ANKARA
DİYARBAKIR
KOCAELİ (İZMİT)
İSTANBUL
VAN
ANTALYA
ERZURUM
MALATYA
MUĞLA
SAMSUN
AYDIN
ESKİŞEHİR
MARDİN
KAHRAMANMARAŞ
ŞANLIURFA
BURSA
GAZİANTEP
MANİSA
SAKARYA
TRABZON
BALIKESİR
HATAY
MERSİN
ORDU
TEKİRDAĞ
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sürecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu ve sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilecek para cezasının miktarını verdi.
Gül yaptığı paylaşımında, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilecek para cezası iel ilgili "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL para cezası,TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş 'ta sosyal meyda hesabı üzerinden aynı şekilde paylaşım yaptı ve sokağa çıkacaklara kesilecek para cezasının miktarını verdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
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