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    • 11.04.2020 00:54
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    dünya genelindeki vaka durumunu açıkladı

    , dünya genelinde yeni tip ölü ve vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enfekte kişi sayısı 1 milyon 687 bini geçti, 102 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 375 binin üzerinde kişi iyileşti.

    İşte dünya genelinde koronavirüs vaka durumu

    , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

    Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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