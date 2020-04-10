İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
11 Nisan 2020, saat 00:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 10, 2020
Türkiye'de şu ana kadar toplam 307.210 test yapılmış olup, 47.029 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1006 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.423 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/YDnFTJcMFu
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