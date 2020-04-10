Corona Türkiye CANLI harita: Bursa, Adana, Trabzon, Rize vaka ve vefat sayıları kaç oldu?

Corona Türkiye CANLI harita vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa, Adana, Bursa, Trabzon, Rize vaka ve vefat sayıları kaç oldu? Bu kapsamda koronavirüsün görüldüğü il, ilçe ve mahalleri merak edenler 10 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri sorusuna yanıt arıyor.

10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?