Hakkında tahliye kararı verilen terör örgütü DEAŞ'ın 'üst düzey yöneticisi' Halis Bayancuk savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk'un ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bayancuk, yakalama kararınca cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Söz verilen Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.