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    Terör örgütü 'ın 'üst düzey yöneticisi' Bayancuk yeniden tutuklandı!

    'da, terör örgütü 'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı , itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

    Terör örgütü DEAŞ'lı Bayancuk hakkında flaş karar

    Hakkında tahliye kararı verilen terör örgütü 'ın 'üst düzey yöneticisi' savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk'un ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
    Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Bayancuk, yakalama kararınca cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı.

    TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
    Söz verilen Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

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