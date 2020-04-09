Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 10.04.2020 00:23:43 DDA 40.8266 37.3535 7.06 Mw 4.0 Türkiye Ordu Korgan - - 471188
Detay 09.04.2020 23:31:12 DDA 38.3471 38.8625 7.00 ML 1.2 Türkiye Malatya Kale - - 471189
Detay 09.04.2020 23:14:11 DDA 37.4001 29.4305 7.00 ML 1.9 Türkiye Denizli Acipayam - - 471187
Detay 09.04.2020 21:58:57 DDA 38.7518 43.1966 6.99 ML 1.9 Türkiye Van Tusba - - 471185
Detay 09.04.2020 21:54:45 DDA 38.5085 43.7405 7.00 ML 1.7 Türkiye Van Ipekyolu - -
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