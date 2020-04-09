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    Son dakika: 'da korkutan ! Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nun Korgan ilçesinde 00.23'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde ve 7.06 derinliğinde meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

    Ordu'da korkutan deprem

    'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 10.04.2020 00:23:43 DDA 40.8266 37.3535 7.06 Mw 4.0 Türkiye Ordu Korgan - - 471188
    Detay 09.04.2020 23:31:12 DDA 38.3471 38.8625 7.00 ML 1.2 Türkiye Malatya Kale - - 471189
    Detay 09.04.2020 23:14:11 DDA 37.4001 29.4305 7.00 ML 1.9 Türkiye Denizli Acipayam - - 471187
    Detay 09.04.2020 21:58:57 DDA 38.7518 43.1966 6.99 ML 1.9 Türkiye Van Tusba - - 471185
    Detay 09.04.2020 21:54:45 DDA 38.5085 43.7405 7.00 ML 1.7 Türkiye Van Ipekyolu - -

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