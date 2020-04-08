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    • 09.04.2020 04:43
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    Son dakika: 'de 4,3 büyüklüğünde ! 'dan da hissedildi...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () yer alan bilgiye göre, 'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. , 'dan da hissedildi.

    Akdeniz'de korkutan deprem!

    'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, Muğla'dan da hissedildi.


    Depremin derinliğinin ise 9,12 kilometre olduğu belirtildi.

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