Akdeniz'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, Muğla'dan da hissedildi.



Depremin derinliğinin ise 9,12 kilometre olduğu belirtildi.



