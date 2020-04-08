Akdeniz'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, Muğla'dan da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 09.04.2020, 04:11:50 TSİ
Enlem : 34.6538 N
Boylam : 24.0828 E
Derinlik : 9.12 km
Detay : https://t.co/cssU31cmFM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliğinin ise 9,12 kilometre olduğu belirtildi.
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