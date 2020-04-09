İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N., sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. İstanbul Valiliği, Nail N.'nin paylaşımına sert tepki gösterdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da telefonla aileyi arayarak destek verdi.
"BİZ SİZİN YANINDAYIZ"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görüntülü telefon konuşmasında, "Dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı, aynı zamanda tahkikat başlatıldı. Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde, devlet millet el ele olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda bacımızın olabilir bir talebiyle ilgili cümlesine o şekilde çirkin bir ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Biz gereğini yaptık, biz sizin yanınızdayız! İstanbul Valiliği Kaymakamımız ve Sosyal Destek Grubumuz Vefa ile hep sizlerin yanındayız. Telefon numaramı hem size hem de bacımıza verecekler, bir şey olursa bizi arasınız" dedi.
Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise , "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
"BİZ SİZİN YANINDAYIZ"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görüntülü telefon konuşmasında, "Dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı, aynı zamanda tahkikat başlatıldı. Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde, devlet millet el ele olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda bacımızın olabilir bir talebiyle ilgili cümlesine o şekilde çirkin bir ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Biz gereğini yaptık, biz sizin yanınızdayız! İstanbul Valiliği Kaymakamımız ve Sosyal Destek Grubumuz Vefa ile hep sizlerin yanındayız. Telefon numaramı hem size hem de bacımıza verecekler, bir şey olursa bizi arasınız" dedi.
Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise , "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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