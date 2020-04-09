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    • 09.04.2020 10:46
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: Tepki çeken paylaşımın sahibi görevden alındı

    Son dakika haberi... büyük tepkiye yol açan İl Müdür Yardımcısı 'ın söz konusu paylaşımı sonrası Aile, Çalışma ve Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada " Şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    Tepki çeken paylaşımın sahibi görevden alındı

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın gündeme gelen paylaşımı ile ilgili açıklama yapıldı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

    "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

    Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

    Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

    Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

    Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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