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    Son dakika: Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü

    Son dakika... Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü. İki liderin gündeminde virüsle mücadelede iş birliği vardı.

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