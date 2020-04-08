İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin bir video paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin bir video paylaştı.
Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz, dünyanın umudu, insanlığın vicdanı, mazlumların duası olmaya devam ediyoruz...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2020
Bu duaya, bu vicdana, bu umuda katkı sunmaya devam eden herkese minnettarız.#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/Xjj1CcMa2X
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz, dünyanın umudu, insanlığın vicdanı, mazlumların duası olmaya devam ediyoruz. Bu duaya, bu vicdana, bu umuda katkı sunmaya devam eden herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.
Altun'un paylaştığı videoda şunlar kaydedildi:
"Bu ülkeyi sevmek nasıl olur diye sorulursa şayet, bembeyaz havlulara silip terini, kuşların rızkına inananlarda, aydınlatmak için mum gibi eriyenlerde bulursun cevabını. Emekle, gayretle güzelleşir dünya. Varsa gücün korkma karanlıktan, çünkü alın teriyle aydınlanır ufuklar.
Çalışmanın, üretmenin huzuru parıldar o simalarda. Bu ülkeyi sevmek nasıl olur diye sorulursa şayet, sıkıntıya düştüklerinde birbirlerine tutunanlar verir cevabını. Üretmek için didinenler, gecesini gündüzüne katanlar, sabredenler, çünkü ancak onlar bilir, çünkü sevgi fedakarlıktır."
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