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    • 08.04.2020 12:34
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    'tan 'daki şehitler için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi... , 'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen alçak saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
    'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında 'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 5 sivil şehit oldu.

    BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Twitter hesabından saldırıya ilişkin bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, mesajında "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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