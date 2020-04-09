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    • Güncel
    • 09.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan Kovid-19'u milli mücadeleye benzetti: Biz daha güçlüyüz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlara gönderdiği mektupta, şu mesajı verdi: Virüse karşı milli bir mücadele içerisindeyiz. Sizlerden ricam, evinizde kalın. Hiçbir virüs, ’den güçlü değildir.

    Milli mücadele
    Türkiye'nin 82 milyon ferdi, Corona ile mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını söyledi. Dün, polis ve bekçiler vatandaşlara içinde maske, kolonya ve Erdoğan'ın mektubunun yer aldığı poşetleri teslim etti.

    MİLLİ SEFERBERLIK VURGUSU
    Başkan Erdoğan, mektubunda şu mesajlara yer verdi: Koronavirüs'e karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Sizlerden ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Bu süreçte, vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın 'den güçlü değildir.




    BALKANLAR'A YARDIM ELİ
    , ve 'dan sonra rotayı Balkanlar'a kırdı. Kuzey Makedonya, Karadağ, , Bosna-Hersek ve 'ya tıbbi yardım yolladı.



    ÇAPA ZAMANI
    'da memurlar taleplere sessiz kalmadı. Yaşlıların tarlalarını çapaladı. Gönülleri kazandı.



    ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA
    'da kolonya ile birlikte bedava maske verilenlerin sayısı 1 milyonu aştı.



    KAHVALTI KAPIDA
    'de ekipler, yaşlıları yalnız bırakmadı. Kapıya kadar kahvaltı ulaştırdı. Diğer ihtiyaçlarını da karşıladı.



    HERKESE SICAK YEMEK
    Tuzla'da 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.




    Ücretsiz maske ve kolonyalar dün evlere teslim edilmeye başlandı.



    DERMAN OLDUK
    Türkiye, salgında komşularını da unutmadı. İtalya ve İspanya'dan sonra Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardım yollandı



    COVID-19 salgını, dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeler arasında maske savaşı başladı. Türkiye ise tıbbi yardımlarıyla takdir topladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İtalya ve İspanya'nın ardından Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya maske, tulum ve tanı kiti yardımı yapıldı. Kargo paketleri üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı.




    SAĞLIK LİMANI
    Türkiye, COVID-19 ile mücadelede dünyaya ders verdi. Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına 2 salgın hastanesi yapılacağını söyledi. 45 günde bitmesi planlanan bin yataklı hastaneler için çalışmalara start verildi. Dün, iki havalimanın arazisinde iş makinelerinin çalışmalara başladığı gözlendi.


    Betül USTA

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