Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bilim Kurulu Üyesi Yamanel Kovid-19'u alt etmenin yolunu açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel, çok net konuştu: Kurallara uyarsak 20 gün içerisinde pik noktayı görürüz ve 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz.
GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, COVİD-19'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki salgının pik noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel, şöyle konuştu: Kurallara uyup da bu 2-3 haftada bu piki kırabilecek miyiz çok önemli. Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Yani işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın.
8 METRE YAYILIYOR
"Öksürürken ve hapşırırken ağzımızı mendil ya da dirsek içiyle kapatmalıyız. Çok şiddetli bir hapşırmayla mesela damlacığın 8 metre yayıldığını biliyoruz."
Yamanel virüsü alt etmenin yolunu şöyle açıkladı:
Evde kalalım sosyal mesafeye uyalım
Maske takalım ellerimizi yıkayalım
İyi beslenip 8 saat uyumaya dikkat edelim
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