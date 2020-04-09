Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bilim Kurulu Üyesi Yamanel Kovid-19'u alt etmenin yolunu açıkladı

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, COVİD-19'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki salgının pik noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel, şöyle konuştu: Kurallara uyup da bu 2-3 haftada bu piki kırabilecek miyiz çok önemli. Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Yani işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın.