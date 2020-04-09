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    • Sağlık
    • 09.04.2020 Gazete
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    Siyah maskeler polenden korur

    Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , siyah maskelere karşı halkı uyardı. Öymez, "Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur.

    Siyah maskeler polenden korur
    Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , siyah maskelere karşı halkı uyardı. Öymez, "Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor" ifadelerini kullandı.

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