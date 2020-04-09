Siyah maskeler polenden korur

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, siyah maskelere karşı halkı uyardı. Öymez, "Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor" ifadelerini kullandı.
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