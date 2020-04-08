İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen Tuna Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı.

Tuna Görgünoğlu'nun, HDP Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük kampanyasını paylaştığı öğrenildi. Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda üyeliğinin aktif olduğu tespit edildi.

Şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun, Ankara'da ikamet ettiği evde bulunmadığı, Ankara'da gözaltına alınan şüphelinin soruşturma kapsamında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanacağı ifade edildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI; EKREM İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI VE SÖZCÜ GAZETESİ'Nİ YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden T.G. hakkında 12 gündür işlem yapılmadığına yönelik haberin gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı.

AYNI GÜN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusunun aynı gün (28 Mart 2020) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma defterine kaydedildiğine belirtilerek, şöyle denildi:

"Acele İş" başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarih yazıyla da "Şüphelinin açık kimlik ve adreslerinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması" talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.



EKREM İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI VE SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YALAN!

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde Özlem Güvenli tarafından hazırlanan "İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli: Sana kanını içiririm" başlıklı haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri içeren e-postayla tehdit eden T.G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet birimlerine de şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" iddiaları yer aldı.

KENAN KIRAN - SABAH