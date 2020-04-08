Sağlık çalışanlarına büyük ayıp!

Sinop'ta hemşire Canan Kanpalta ile Ceren Aktürk, nöbetten çıktı. Kapıda "Arka asansörü kullanın" yazısıyla karşılaştı. Şoka uğradı:
Türkiye, sağlıkçılar için seferber oldu. Akılsızca davranan apartman yönetimi ömür boyu utançla yaşasın. Kırıldık, üzüldük...
CEREN AKTÜRK
CANAN SALMAN KANPALTA
ERHAN ÖZTÜRK
Türkiye, sağlıkçılar için seferber oldu. Akılsızca davranan apartman yönetimi ömür boyu utançla yaşasın. Kırıldık, üzüldük...
CEREN AKTÜRK
CANAN SALMAN KANPALTA
ERHAN ÖZTÜRK
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