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    • Güncel
    • 08.04.2020 Gazete
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    Sağlık çalışanlarına büyük ayıp!

    Site yönetimi, corona nöbetinden gelen iki hemşireyi asansöre almadı. Genç kadınlar ağladı: Biz kimseyi ayırmadan tedavi ederken onlar bu utançla yaşasın.

    Bu ayıp size yeter!
    'ta hemşire Canan Kanpalta ile Ceren Aktürk, nöbetten çıktı. Kapıda "Arka asansörü kullanın" yazısıyla karşılaştı. Şoka uğradı:
    Türkiye, sağlıkçılar için seferber oldu. Akılsızca davranan apartman yönetimi ömür boyu utançla yaşasın. Kırıldık, üzüldük...




    CEREN AKTÜRK





    CANAN SALMAN KANPALTA







    ERHAN ÖZTÜRK

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