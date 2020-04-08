Koronavirüs hastasından doktorları ağlatan not

Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile de albümler çıkarmış bir müzisyendi. Öksürük ve yüksek ateş semptomları ile geçen hafta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi. İlk muayenesi ile birlikte tanı kondu: CovId-19 virüsüne yakalanmıştı. 41 yaşındaydı, durumu ağır gözükmüyordu. Servise alındı. Tedavisi sürdüğü sırada, durumu ciddileşti. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Yoğun bakım servisine kaldırıldı.







DOKTORLARI AĞLATAN NOT

Hürriyet'in haberine göre zamanla iyileşen müzisyen, henüz konuşmakta güçlük çektiği için not yazdı. Notu okuyan doktorlar gözyaşlarına engel olamadı. Notta şu satırlar yazıyordu: "Eşim meraktan ölmüştür, servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum."



