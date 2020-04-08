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    virüs hastasından doktorları ağlatan not

    'da 41 yaşındaki bir müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla ’ne başvurdu. virüs tedavisi kapsamında a alınan ve zamanla iyileşen müzisyenin yazdığı notu okuyan doktorlar gözyaşlarına engel olamadı.

    Koronavirüs hastasından doktorları ağlatan not

    Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile de albümler çıkarmış bir müzisyendi. Öksürük ve yüksek ateş semptomları ile geçen hafta 'ne geldi. İlk muayenesi ile birlikte tanı kondu: CovId-19 virüsüne yakalanmıştı. 41 yaşındaydı, durumu ağır gözükmüyordu. Servise alındı. Tedavisi sürdüğü sırada, durumu ciddileşti. Nefes almakta güçlük çekiyordu. servisine kaldırıldı.



    DOKTORLARI AĞLATAN NOT
    Hürriyet'in haberine göre zamanla iyileşen müzisyen, henüz konuşmakta güçlük çektiği için not yazdı. Notu okuyan doktorlar gözyaşlarına engel olamadı. Notta şu satırlar yazıyordu: "Eşim meraktan ölmüştür, servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum."

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