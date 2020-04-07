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    Son dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: "" başlatıldı

    Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında "" başlatıldı.

    Evsizlere Konaklama Projesi başlatıldı

    Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında "" başlatıldı.

    Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.

    Ayrıntılar geliyor...

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