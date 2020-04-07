Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında "Evsizlere Konaklama Projesi" başlatıldı.
Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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