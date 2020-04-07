Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2020 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 14:48
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Akar talimatı verdi! Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açıyor

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı 'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhaneler, le mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

    Orduevlerine koronavirüs talimatı

    Milli Savunma Bakanı 'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, yeni tip le (Kovid-19) mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

    Edinilen bilgiye göre tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

    Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

    Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

    Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

    Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar talimatı verdi! Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri