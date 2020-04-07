Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.

Çavuşoğlu, ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.