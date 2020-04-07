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    • 07.04.2020 13:08
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    Son dakika: , İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

    , İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan korona mesaisi

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.

    Çavuşoğlu, ayrıca Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.

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