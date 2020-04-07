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    • 07.04.2020 14:50
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    'ya koronavirüs darbesi! Onlarca terörist yoğun bakımda! Sözde yöneticiler kendilerini böyle koruyorlar!

    ’de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs eli kanlı terör örgütü ’yı da vurdu. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ’ın kuzeyinde ve Irak-İran sınır hattına yakın bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60-70 PKK’lı teröristin corona virüs şüphesiyle Süleymaniye’de bulunan hastanede karantina altına alınarak, tedavi edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Terör örgütünün kontrolündeki ’nda 70 civarında teröristin yine corona virüs salgını nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi.

    PKK'ya koronavirüs darbesi!

    kuzeyindeki terör kamplarında koşullardan dolayı corona virüsün hızla yayıldığı, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi. Corona virüs nedeniyle örgüt yöneticilerinin toplantı yapmadıkları, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmedikleri belirtildi.

    FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ
    Corona virüse yakalanan teröristler i Süleymaniye'de örgüte ait bir hastanenin tedavi amacıyla hazırlandığı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından ölümlerin engellenemediği belirtildi. Süleymaniye ve bölgesine kaçabilen bazı teröristler, hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı.

    CORONA'DAN ÖLENLER BELİRSİZ
    'de ise / / terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi. Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak corona virüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.

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