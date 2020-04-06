TBMM, infaz düzenlemesi teklifi için bugün mesaisine başlıyor. 70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklifini bu hafta görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor. Paketin görüşmeleri Genel Kurul'un çalışma günlerinde tamamlanamazsa 10 Nisan cuma günü de Meclis'in mesaisine devam etmesi bekleniyor. Teklife göre, terör, cinayet, uyuşturucu ticareti, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. Yine bu suçlar hariç bir defaya mahsus olmak üzere denetimli serbestlik 3 yıl olacak. Söz konusu suçlardan uyuşturucu dışındakiler hariç olmak üzere, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

90 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

İnfaz indirimi ve 3 yıllık denetimli serbestlik nedeniyle ilk etapta 45 bin kişi erken tahliye olacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunanlar ile kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs'a kadar izin verilecek. Bu süre Adalet Bakanlığınca her defasında iki ayı geçmemek şartıyla 3 kez uzatılabilecek. Bu süre, kişilerin cezaevinde geçireceği süreden düşülecek. 45 bin hükümlü izin uygulamasından faydalanacak.