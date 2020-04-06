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Son dakika: ile ilgili flaş iddia! Yıllar önce ortaya çıktı

’de ortaya çıkan ve 200 ülkeyi etkisi altına alan yeni tip dünya genelinde 1 milyonu aşkın kişiye bulaştı. 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle ilgili ’de yapılan iki araştırma konuyu farklı boyutlara taşıdı. Söz konusu araştırmalara göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.

  • Güncel
  • 06.04.2020 16:13
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 16:20
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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı.

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen corona virüs için iki ABD'li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.

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