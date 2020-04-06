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son durum! , nereli? Türk mü?

son durum nedir? Boris Johson sağlık durumu gündem konusu oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki, nereli? Türk mü? Johnson; Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra The Times’ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph’a geçti. 1999’da The Spectator’da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 12:05
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 12:05
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Boris Johnson son durum! Boris Johnson kimdir, nereli?

Boris Johnson kimdir, nereli? Boris Johnson dedesi Türk mü? Boris Johnson son durum nedir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson sağlık durumu dünya gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanlığı görevini üstlenen Boris Johson koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 55 yaşındaki Başbakan'ın Kovid-19 belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

BORIS JOHNSON SON DURUM NEDİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

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