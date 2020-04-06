Boris Johnson kimdir, nereli? Boris Johnson dedesi Türk mü? Boris Johnson son durum nedir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson sağlık durumu dünya gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanlığı görevini üstlenen Boris Johson koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 55 yaşındaki Başbakan'ın Kovid-19 belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

BORIS JOHNSON SON DURUM NEDİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.