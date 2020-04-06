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: lular haftanın ilk iş gününde da "" kuralına uydu

haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında da '' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde 'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

  • Güncel
  • 06.04.2020 08:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 08:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan da takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. 'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.



Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ
Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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