Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2020 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 23:23
    ABONE OL

    Son dakika: İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan at sırtında getirildiği belirtilen 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Sınırda yakalandı: Tam 138 kilo

    Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri