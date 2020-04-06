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    Son dakika: Feti Yıldız Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı

    Son dakika haberi! Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve , , Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını bildirdi. TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

    MHP'li isim Kovid-19'a nedeniyle hastaneye yatırıldı

    Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve , , Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı.



    Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

    MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIZ'IN KOVİD-19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI
    TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

    Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

    Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

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