MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı.



COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun — Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020

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Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.TBMMve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul MilletvekiliYıldız'ın yeni tip) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.