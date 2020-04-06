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    • 06.04.2020 23:37
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    Son dakika: Kovid-19 fırsatçılarına geçit yok: 'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 9 bin 850 maskeye el konuldu. Maskeler, yetkililerine teslim edilirken A.K gözaltına alındı.

    Kovid-19 fırsatçılarına geçit yok!

    'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 9 bin 850 maskeye el konuldu.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.K'nin kaçak maske ürettiği bilgisini aldı.

    Şüphelinin Altınoluk Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, sağlığa uygun üretilmeyen 9 bin 850 maske ele geçirdi.

    Maskeler, yetkililerine teslim edilirken A.K gözaltına alındı.

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