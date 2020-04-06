Coronavirüs insanlığı tehdit ederken, mevcut siyasal yapıları da değiştirmeye başladı. Öyle ki, virüsün 3 ayda açtığı tahribat ile dünya lideri durumdaki Amerika çok büyük kayıplar yaşamaya başladı. Sokaklara askerleri çıkarmak zorunda kaldı ve ekonomisi hesap edilemeyecek derecede zarar gördü. Öte yandan İtalya, İspanya ve Fransa virüs nedeniyle ekonomik olarak iflasın eşiğine geldi. Avrupa Birliği'nin bu halde devam etmesi mümkün gözükmüyor. Milli Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ile Coronavirüs ile başlayan yeni dönemi, gelişmeleri konuştuk. Köni; yeni Birliğin ''Germenler Birliği'' olacağını söyledi.

Coronavirüs küresel salgını laboratuvarda mı üretildi?

Bu salgın kendiliğinden de ortaya çıkmış olabilir, yapılan deneylerin dışarıya yansımasından da olabilir. Yani yapılan deneyler bir şekilde dışarıya sızdırılarak salgın ortaya çıkmış olabilir. Büyük ülkelerin Biyolojik Askeri Üsleri var. Mesela Amerika'nın dünyanın dört bir tarafında 26 tane Biyolojik Askeri Üssü var. Mesela Afrika'da Ebola Virisü'nün başladığı yerde de ABD'nin Biyolojik Askeri Üssü var. Ayrıca Orta Doğu, Kafkaslar'da önemli üsleri var. Çin'in virüsün ortaya çıktığı Whuan kentinde Biyolojik Askeri üssü var...

2050 PERSPEKTİFİ 2020'YE ÇEKİLDİ



Coranavirüs dünyanın sistemini nasıl değiştirecek?

Yapılan perspektiflerde 2050 yılından itibaren çevreden elde edilen kaynaklar azalacak, çoğalan nüfusa yetmemeye başlayacak. Ve Yaşlanan nüfusta hızla bir düşme yaşandığı öngörülüyordu. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler 15 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma için bir program yayınladı. Bugüne kadar yapılan perspektiflerin hiç birinde bugün ortaya çıkan virüs tahmini yok. Ama bu kadar kalabalık ve kirliliğin içinde virüsün çıkacağı da tahmin edilebilir. Küresel sistem zaten son dönemlerde tıkanmıştı. 2050 yılının perspektifi 30 yıl öne çekilmiş durumda, şimdi virüs laboratuvarda ya da doğal olarak ortaya çıkmış durumda. Küresel yapı bundan sonra hızlı şekilde değişecek.

MEVCUT SİLAH SANAYİ İŞE YARAMAZ BİTER



Neler değişecek?

İlk aşamada eğitim sistemi çok hızla değişmeye başladı. Bugün okullar kapandı ve uzaktan eğitim başladı. Üniversitelerde yıllardır yapılan Sosyal Bilimler artık önem kaybetmeye başlayacak ve Tıp Bilimi'ne yeni ve çok büyük yatırımlar yapılacak. Bu virüs uzay çalışmalarını da etkileyecektir. Oradan da virüs gelip gelmeyeceği bilinmediği için o taraf da yavaşlayacak. Silah Sanayi bu işten en fazla etkilenecek yerlerden biri olacak. Mevcut silahlanmaların virüs karşısında hiç bir öneminin olmadığını anlamış olduk. Atom Bombası, Füze Kalkanları ya da roketler, bunların virüs karşısında şansı olmadığını gördük. Laboratuvarda üretilecek bir virüs, bir ulusu tamamen yok edebilecek duruma gelmiş.

Bu virüs ile ilginç şeyler bir anda yaşanıyor. Çin Amerika'ya, Rusya Avrupa ve ABD'ye sağlık konusunda yardımlar gönderiyor. Dünyada bir dayanışma görülmeye başlandı. Öte yandan ideolojik bir taraflaşma da kalmadı.

Rejimler nasıl olacak?

Şimdilik otoriter ve liberal rejimler var. Ümid ediyoruz ki, daha liberal rejimlerin oluşsun... Devletler bugün dijital iletişimi elinde tutuyor. Fakat bu dijital alanda sosyal medya aracılığı ile devletlerden bağımsız hareket eden bir iletişim de var. Dünyanın her tarafından herkese fotoğraflar, videolar, haberler gelemeye başladı. Devletler ülkeleri korumak için çalışırken, sosyal medya iletişimi ülkeleri aşan bir boyuta doğru gelmeye başladı.



Önümüzdeki dönemde kanımca Birleşmiş Milletler önem kazanmaya başlayacak. BM 1945'te bir dünya yapısı kurulmak için hayata geçirilmişti. Üst tarafta güçlü devletlerin bir aradalığı var ama alt tarafta her ülkenin içinde olduğu, sağlıktan siyasete, çevreden sosyal konulara kadar bölümler ve çalışma alanları bulunmakta. Önümüzdeki dönem buradan küresel bir yapı çıkabilir.





AMERİKAN YÜZYILI BİTİYOR

Amerika'nın geleceği ne olacak?

Küreselleşme mevcut haliyle devam edemez.

Amerika'nın nasıl devam edeceği şimdilik belli değil. Ama çok iyi üniversiteleri bulunuyor. NATO tarafından Amerika için yapılan analizde "Göçmenler Topluluğu" ifadesi kullanılıyor. Toplum bir çeşit değil ve farklılıklarla bir arada. Bütün bu farklılıklarla bir arada bulunmaları zorlaşacak. New York'a asker göndermek zorunda kaldılar. Anglosaksonlar çok ciddi güç kaybetmeye başladılar. Mevcut küresel sistem Anglosakson sistemidir. İnsan hakları, demokrasi kendi çıkarlarına göre dizayn edilmişti. Bugün artık bu sistem devam edemez.

PEKİ YENİ LİDER ÇİN Mİ OLACAK?

Liderliği Çin alacakmış gibi gözüküyor. Çin küreselleşmeci ve Kapitalist... Çin, bunu devralacaksa para ve ekonomik yeni sistem kurulması gerekiyor. Yani dolar ortak para birimini ve mevcut kapitalist sistemin kurallarını değiştirmek gerekiyor.

NASIL BİR DÜNYAYA DOĞRU GİDECEĞİZ?

Belki nüfusu bir arada tutmak için daha otoriter yapılar ortaya çıkabilir. Bugün Paris'te insanları kontrol edemiyorlar. Dükkanlar yağmalanabiliyor. Ekonomiler aşağıya doğru gittikçe rejimler sertleşir ve sıkılaşır.



Son dönemde yaşlıların hızla hayatlarını kaybetmeleri, planlı bir iş de olabilir. Gençler virüse karşı dirençli olunca hayatta kalabilirler. Yaşlılar devreden çıkabilir. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Marsahal Yardımın'ı yapmasının nedeni; ürettiği ürünleri alabilecek kadar ekonomiye sahip ülkeler olması gerektiği idi. Tabi ki; ihtiyacınız olan malları sadece Amerika'dan almak zorundasınız. Başka bir ülkeden alamazsınız. Çin de dünya liderliğine doğru adım atması için bu konuda plan yapması gerekiyor. Sosyal kültürü de dünyaya vermesi gerekiyor. Sinemadan, sosyal hayata kadar birçok kültürü de yayması gerekiyor. Ama Çin, yavaş yavaş Amerika'dan liderliği almaya başladı bunu görüyoruz.

Amerikan Yüzyılı Virüsün hızlandıran etkisi ile çöküşe doğru geçtiğini söyleyebiliriz. Ne olacağını önümüzdeki 10 yıl içinde daha net görebiliriz.

GERMENLER BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ne olur?

Avrupa Birliği bu haliyle yoluna devam edemez. Birlikten Anglosaksonlar çekildiler. İngiltere, ABD, Avusturalya, Kanada Avrupa Birliği ile olan işbirliğinden çekilmeye başladılar. Öte yandan Avrupa sömürge ülkelerinden gelen ekonomiyi kaybetti ve o bölgelerden Avrupa'ya da çok ciddi göç gelmekte. Bugün bütün Afrika ülkeleri Avrupa'ya göç etmeye başladı, bunu Avrupa'nın kaldırması mümkün değil.



İki dünya savaşı ile yerle bir ettikleri Almanya etrafında yeni birlik kurulabilir. Bundan sonra Avrupa Birliği'nin sürebileceğini pek zannetmiyorum. Yeni Birlik Almanya etrafında toparlanmaya başlar. Yeni bir Germanik Birlik kurulur. Almanya, Avusturya, İsveç, Norveç, Hollanda Germen soyundan gelmektedirler zaten. Avrupa Birliği bu haliyle İtalya, İspanya, Portekiz'le birlik içinde kalmaları çok zor. Ekonomileri çok zor durumda, birlikten de destek gelmeyince ayrılmak zorunda kalabilirler.



NASIL OLUYOR / ALİ DEĞERMENCİ