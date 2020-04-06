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Hayat eve sığdı! İşte yurdun dört bir yanından karantina görüntüleri...

Türk halkı, ’nın uyarılarına kulak verdi. Milyonlarca insan kendini izole etti. ’da canı sıkılan vatandaşlar camdan cama isimşehir oynayıp eğlendi. Sporcular ise antremanlarını ihmal etmedi. İşte yurdun dört bir yanından karantina görüntüleri...

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Ankara'da iki apartmanın sakinleri, Coronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapattı. 'Evde kal' çağrılarına uyarak 20 gündür dışarı çıkmayan ve birbirlerine misafirliğe de gidemeyen kadınlar, keyifli vakit geçirebilmek için balkondan balkona görüşmeye başladı. Gün içinde sık sık balkonlara çıkan bina sakinleri, 'isim şehir' oynadı. Apartman sakini Songül Ürper "20 gündür dışarı çıkmıyoruz. Balkonda şarkı söyleyip, çay içip, oyun oynuyoruz. Yasak gelene kadar balkondan sohbet edeceğiz. Herkese de bunu yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

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