Bugün kandil mi? 7 Nisan 2020 ne kandili? Berat Kandili ne zaman önemi nedir? 7 Nisan kandil mi, 7 Nisan Salı günü hangi kandil var sorusunu vatandaşlar oldukça merak ediyor. Diyanet'in takvimine göre 7 Nisan Salı günü Berat Kandili idrak edilecek. Şaban ayındaki ilk kandil olan Berat Kandili ne demek, berat orucu kaç gün tutulur ve berat kandili ibadetleri nelerdir detaylar haberimizde. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Berat hadislerde genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Kur'ân-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçmektedir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir.