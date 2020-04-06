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Adalet Sarayı'nda flaş kararı! Yarından itibaren...

Adalet Saray’ında le mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak. Yapılan açıklamada "Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz yapılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 17:33
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 17:36
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Çağlayan Adliyesi'nde flaş koronavirüs kararı!

Çağlayan'daki Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca e karşı tedbir kapsamında yeni bir karar alındı. Buna göre 'nda yarından itibaren sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak

İŞTE O AÇIKLAMADA BELİRTİLEN KARAR
Tüm adliye birimlerine gönderilen yazıya göre, "Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz yapılmasına" karar verildi. Ayrıca yarından itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanlarının duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına da karar verildi. Gelen acil işlerle ilgili talepler ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacak. Yazıda, şartla tahliye ve diğer gelebilecek acil işlerin de nöbetçi mahkeme ya da hakim tarafından karara bağlanacağı kaydedildi.

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