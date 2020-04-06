TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, TBMM'de de 3 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

ŞENTOP: 3 VAKA VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Koronaya yakalanan doktor arkadaşımızın durumu iyi. Yarın veya öbür gün çıkması bekleniyor. TBMM'deki laboratuvardaki bir arkadaşımızın da böyle bir durumu var. TBMM'de çalışan bir kişide de böyle bir durum söz konusu. Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi. " ifadelerini kullandı.

"TBMM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

"TBMM çalışmalarını sürdürüyor." diyen Şentop, "Bu hafta uluslararası anlaşmalar var. Yarın inşallah oylanacak. Ardından da inaz kanunu teklifi görüşülecek. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Cumartesi sabahı görüşmeler sona erdi. Genel Kurul'da görüşülecek. Personel ve vekillere dezenfektan ve maske dağıttık. Kullanmalarını vekillerimize öneriyoruz." dedi.

23 NİSAN KUTLAMALARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

23 Nisan kutlamalarına değinen Şentop, "22 Nisan'dan başlayarak kutlayacaktık. Meclis'in bahçesinde de bir çalışma yapacaktık. Büyük bir kutlama resepsiyonu yapacaktık. Görünen o ki bunları yapamayacağız. Belgesel gibi çalışmalar devam ediyor. 23 Nisan haftasında yayınlanacak. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Herkes kendi düşüncelerini aktardıkları kısa videoları sosyal medyada paylaşsın. Paylaşılan videolardan en çok beğenilen 500'üne hediyeler verilecek. Bunlar içinden beğenilenler TBMM hesabından da yayınlanacak. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de herkesi camlarında, balkonlarında, bahçelerinde İstiklal Marşı okusun. TV'leri de İstiklal Marşı yayınlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.