İzmır'de 84 yaşındaki Veli Seven, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid- 19 testi pozitif çıkan yaşlı adam, tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven, acil servisten alkışlarla uğurlandı. Yaşlı adamın taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla, paylaşıldı