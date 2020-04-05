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Milli Eğitim Bakanı 'tan mesajı

Milli Eğitim Bakanı , bu yıl 100'üncü kez kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık yapıldığını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların evden olacağını belirten Selçuk, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Güncel
  • 05.04.2020 12:33
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 12:38
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Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan mesajı

Milli Eğitim Bakanı , bu yılki kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." açıklamasında bulundu.

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