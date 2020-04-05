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Son dakika: 'da kamu çalışanlarına uygulaması

Son dakika haberine göre, Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamasına geçildiğini duyurdu. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 05.04.2020 23:10
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 23:10
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İstanbul'da yeni Kovid-19 düzenlemesi

Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında uygulamasına geçildiğini bildirdi.


Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

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