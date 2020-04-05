İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.
ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
CHP'Lİ ÜYEDEN SKANDAL PAYLAŞIM
Ücretsiz maske dağtımı haberinin ardından CHP PM Üyesi ve aynı zamanda tıp doktoru olan Gaye Usluer akılalmaz bir yorumda bulundu. Usluer vatandaşın kapısına kadar teslim edilecek ücretsiz maskelerle ilgili, "Devlet zorunlu kıldığı maskeyi dağıtmak zorunda! Ama PTT yolu ile değil
Zor ve dolambaçlı yollardan değil, Eczanelerle anlaşarak maske dağıtımı çok mu zor? Vatandaşı zora sokmayı bırakın! #maske #pttileolmaz" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARDAN USLUER'E TEPKİ
Bu yorum üzerine sosyal medyadan birçok vatandaş CHP'li Usluer'e tepki gösterdi. CHP'lilerin hükümetin yaptığı her iyi işe tepki göstereceğini bilen bir vatandaş, "Her şeye çamur atıyorsunuz arkadaş dediğinizi yapsa da yine bir şey bulurdunuz" dedi.
İşte CHP'li Usluer'e sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin bazıları;
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