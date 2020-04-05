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'li Gaye Usluer'den ücretsiz maske dağıtımına skandal muhalefet!

Başkan 'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı haberinin ardından PM Üyesi ve aynı zamanda tıp doktoru olan Gaye Usluer akılalmaz bir yorumda bulunarak, "Eczanelerle anlaşarak maske dağıtımı çok mu zor?" dedi. CHP'lilerin hükümetin yaptığı her iyi işe bir bahane bularak tepki göstereceğini bilen bir vatandaş, "Her şeye çamur atıyorsunuz arkadaş dediğinizi yapsa da yine bir şey bulurdunuz" dedi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 22:00
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 22:06
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Ücretsiz maske dağıtımına skandal muhalefet!

İletişim Başkanı , Başkan 'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.


ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. Maskeler, kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

CHP'Lİ ÜYEDEN SKANDAL PAYLAŞIM
Ücretsiz maske dağtımı haberinin ardından PM Üyesi ve aynı zamanda tıp doktoru olan Gaye Usluer akılalmaz bir yorumda bulundu. Usluer vatandaşın kapısına kadar teslim edilecek ücretsiz maskelerle ilgili, "Devlet zorunlu kıldığı maskeyi dağıtmak zorunda! Ama PTT yolu ile değil
Zor ve dolambaçlı yollardan değil, Eczanelerle anlaşarak maske dağıtımı çok mu zor? Vatandaşı zora sokmayı bırakın! #maske #pttileolmaz" ifadelerini kullandı.


VATANDAŞLARDAN USLUER'E TEPKİ
Bu yorum üzerine dan birçok vatandaş CHP'li Usluer'e tepki gösterdi. CHP'lilerin hükümetin yaptığı her iyi işe tepki göstereceğini bilen bir vatandaş, "Her şeye çamur atıyorsunuz arkadaş dediğinizi yapsa da yine bir şey bulurdunuz" dedi.

İşte CHP'li Usluer'e sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin bazıları;










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