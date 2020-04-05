Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içerir. Ancak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada koronavirüsle ilgili yeni belirtilerin olduğunu söyledi. Buna göre keşfedilen yeni belirtiler keşfedilse de Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bunları listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor. Corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırmalar sürerken vatandaşlar gün içerisinde "Corona virüsü belirtileri nelerdir, kendini nasıl gösterir? Gibi sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair veriler ve haberin detayları…