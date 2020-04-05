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Son dakika: ün yeni belirtileri ortaya çıktı! dir?

’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip durdurulamıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. koronavirüsü küresel salgın olarak ilan ederken uzmanlar yeni belirtilerin olduğunu açıkladı. Damlacık yoluyla bulaşan ve soğuk algınlığına benzeyen yeni tip koronavirüsün yeni belirtileri keşfedildi. İngiliz uzmanlar tarafından keşfedilen yeni belirtiler virüsün gücünü bir kez daha ortaya koydu. Peki dir? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 05.04.2020 09:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 09:23
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Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içerir. Ancak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada koronavirüsle ilgili yeni belirtilerin olduğunu söyledi. Buna göre keşfedilen yeni belirtiler keşfedilse de Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bunları listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor. Corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırmalar sürerken vatandaşlar gün içerisinde "Corona virüsü belirtileri nelerdir, kendini nasıl gösterir? Gibi sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair veriler ve haberin detayları…

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