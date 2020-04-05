İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bine dayandı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü küresel salgın olarak ilan ederken bazı ülkeler OHAL kararı aldı. Türkiye koronavirüsle mücadelesiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu, gece gündüz demeden salgını durdurmanın yollarını arıyor. Peki koronavirüs ne zaman bitecek? Koronavirüsten başka salgın olacak mı? Merak edilen tüm soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıtladı.

- Salgın hastalıklar neden yeniden ortaya çıktı. Neden sık aralıklarla bulaşıcı ve öldürücü virüslere maruz kalıyoruz?

Son yıllarda nüfus arttıkça diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale etmeye başladık. Bunun hemen öncesinde hatırlarsanız ebola salgını oldu. Ebola salgınının ortaya çıkış nedeni insanların normalde yaşamadıkları alan içerisinde karayolu açmak için yarasaların yaşam alanına müdahale etmesi. Ve otoyol açtıkları alandaki şempanzelerin de yer değiştirmeleri sonucu yarasalarla daha yakın temas etmeleri. Diğer canlı türleriyle karşılaşınca yeni mikroplarla karşılaştılar. Ve o mikroplar da bir şekilde oraya gelen insanlara atlayıverdi.

Bazen bana 1990'larda yazılan, "Wuhan'da bir enfeksiyon çıkacak" diyen kitap soruluyor. Ama bugün de şöyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Siz bana sorsanız "Ateş Hoca bir sonraki salgın nereden çıkacak?" diye, bir sonraki salgın yine Uzakdoğu'dan ya da Amazon bölgesinden çıkacak derim. Üçüncü ama zayıf bir ihtimal Afrika da olabilir.

- Bu virüsün 1990'larda çıkacağının bilinmesinin nedeni de bu anlattıklarınız o zaman…

Bugünkü koronavirüse bakarsak temel olarak yarasalarda yaşayan bir virüs. Alışkın olmadığımız canlılarla karşılaşma onların vücudunda bulunan mikroorganizmaların bize geçmesine neden oluyor.

- Artık yeni bulaşıcı hastalıklarla yaşamaya alışmamız gereken bir döneme mi girdik?

Alışmayalım da hazırlıklı olalım.

- Yine böyle bir salgın olabilir mi?

Olabilir değil, mutlaka olacak. Ama ne kadar ağır olacak ne kadar hafif olacak bilmiyoruz. İnsan ne zamanki kanatlı hayvanları evcilleştirdi, onlarla iç içe yaşamaya başladı grip de ilk defa öyle başladı. Mesela hiç düşündünüz mü insanoğlu ilk defa ne zaman tüberküloz oldu diye?