Fransız Akademisi üyelerinden ünlü tarihçi Frantz Funck Brentano'nun gizlenen eseri "Les Croisades" (Haçlı Seferleri), K. Abdullah Bediroğlu tarafından Türkiye'de bulundu ve gündeme taşındı. Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlara yönelik vahşeti ve yamyamlığı anlatan kitaba, ne yazılı ne de dijital olarak yıllardır ulaşılamıyordu.

MÜSLÜMAN CESETLERİNİ YİYORLARDI!

'Haçlılar Müslüman cesetlerini yiyorlardı' Bediroğlu, Brentano'nun eserinde o mezalimi şöyle anlattığını açıklıyor: "Haçlı güruhu başlarındaki komutanlarından ayrıldıktan sonra hiçbir engel tanımıyorlar, (Müslüman) çocuklarını pişirmek için parçalara ayırıp şişlere geçirip kızarttıktan sonra dindarlara yediriyorlardı.