Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, okuma kitaplarının bittiğini belirtti. Öğretmenlerini telefonla arayıp, mesaj atarak kitap istedi. Öğrencilerin talebi üzerine bir grup gönüllü öğretmen, okul kütüphanesinden aldığı kitapları köy köy dolaşarak, çocuklara tek tek teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise hocalarına teşekkür etti.
Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı
Edirne'nin Süloğlu ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nun köylerde yaşayan taşımalı öğrencileri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim görürken, okuma kitaplarının bittiğini belirterek, öğretmenlerini telefonla arayıp, mesaj atarak kitap istedi. Öğrencilerin talebi üzerine okulun bir grup gönüllü öğretmeni okul kütüphanesinden aldığı kitapları köy köy dolaşarak, öğrencilere tek tek teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.
- Güncel
- 05.04.2020
- Gazete
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