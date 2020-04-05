Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, okuma kitaplarının bittiğini belirtti. Öğretmenlerini telefonla arayıp, mesaj atarak kitap istedi. Öğrencilerin talebi üzerine bir grup gönüllü öğretmen, okul kütüphanesinden aldığı kitapları köy köy dolaşarak, çocuklara tek tek teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise hocalarına teşekkür etti.