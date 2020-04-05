İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, "Maskeyle, en fazla akciğer tutulumu yapan Covid- 19'un nefes ve öksürük yoluyla yayılma zincirini kırmak hedeflemektedir. Maske kullanım kurallarına uyduğunuzda herhangi bir bilinen zararı yoktur.

Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta hasta olmayanlar kullanmasın kararı almış olsa da sonraları hastalığın bulguları silik seyreden kişilerin de hastalığı yaydığını fark etti"diye konuştu.