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"evde kalanlara" çatıdan müzik ziyafeti çekiyor

’de “evde kalanlara” çatıdan konser verdi. Vatandaşlar balkona çıkıp hep bir ağızdan şarkı söyledi… 'ın "Ya evde yoksan" şarkısını Coronavirüs'e atıfta bulunarak kendilerine göre uyarlayan grup, zaman zaman komşularının isteklerini de seslendirdi.

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Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan 'de vatandaşlar eve kapandı. Buca İlçesi'nde , dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla oturdukları binadan, konser verdi. Evlerinin 2 balkonuna ses sistemi kuran grup, mahalleliye müzik ziyafeti çekti. 'ın "Ya evde yoksan" şarkısını Coronavirüs'e atıfta bulunarak kendilerine göre uyarlayan grup, zaman zaman komşularının isteklerini de seslendirdi.



KARAMSAR OLMAYALIM
Narkoz'un solisti Samet Türkyılmaz, "Halkımıza neşe kaynağı olmaya çalıştık. Komşularımız çok anlayışlı, her hafta bizi dinlemeye çıkıyor. Evde kalalım ancak çok da karamsarlığa kapılmayalım" dedi. Coronavirüs'le mücadelede evde kalmanın çok önemli olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Herkesin bu çağrıya uyması gerekiyor. Tedbirler giderek sıkılaşıyor, bize düşen bunlara riayet etmek. Virüsü ancak bu şekilde yenebiliriz." diye konuştu.
Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.



Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.

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