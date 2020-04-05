Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan İzmir'de vatandaşlar eve kapandı. Buca İlçesi'nde müzik grubu Narkoz, dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla oturdukları binadan, konser verdi. Evlerinin 2 balkonuna ses sistemi kuran grup, mahalleliye müzik ziyafeti çekti. Orhan Gencebay'ın "Ya evde yoksan" şarkısını Coronavirüs'e atıfta bulunarak kendilerine göre uyarlayan grup, zaman zaman komşularının isteklerini de seslendirdi.
KARAMSAR OLMAYALIM
Narkoz'un solisti Samet Türkyılmaz, "Halkımıza neşe kaynağı olmaya çalıştık. Komşularımız çok anlayışlı, her hafta bizi dinlemeye çıkıyor. Evde kalalım ancak çok da karamsarlığa kapılmayalım" dedi. Coronavirüs'le mücadelede evde kalmanın çok önemli olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Herkesin bu çağrıya uyması gerekiyor. Tedbirler giderek sıkılaşıyor, bize düşen bunlara riayet etmek. Virüsü ancak bu şekilde yenebiliriz." diye konuştu.
Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.
Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.
KARAMSAR OLMAYALIM
Narkoz'un solisti Samet Türkyılmaz, "Halkımıza neşe kaynağı olmaya çalıştık. Komşularımız çok anlayışlı, her hafta bizi dinlemeye çıkıyor. Evde kalalım ancak çok da karamsarlığa kapılmayalım" dedi. Coronavirüs'le mücadelede evde kalmanın çok önemli olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Herkesin bu çağrıya uyması gerekiyor. Tedbirler giderek sıkılaşıyor, bize düşen bunlara riayet etmek. Virüsü ancak bu şekilde yenebiliriz." diye konuştu.
Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.
Komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.
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